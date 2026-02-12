Palermo, Modesto si presenta: «Ho solo aspettato, ora sono dove voglio essere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026

Dal Centro Sportivo di Torretta Rui Modesto racconta anche i momenti di incertezza prima della chiusura della trattativa in extremis che lo ha portato in rosanero in prestito dall’Udinese.

WhatsApp Image 2026-02-12 at 12.25.35

Rui Modesto parla dal Centro Sportivo di Torretta, dove è stato presentato ufficialmente come nuovo terzino del Palermo dopo l’arrivo in prestito dall’Udinese nel mercato di gennaio. Durante la conferenza stampa ha raccontato anche i giorni precedenti alla chiusura della trattativa, arrivata in extremis.

Sui momenti di attesa prima dell’ufficialità:

«Come giocatore potevo solo aspettare. Non potevo fare di più. Il tempo non l’ho deciso io. Fortunatamente adesso sono qui, dove voglio essere».

Parole semplici ma significative, che raccontano la volontà del giocatore di vestire la maglia rosanero nonostante le incertezze delle ultime ore di mercato.

