Palermo, Modesto si presenta: «Non è un passo indietro, è una sfida. La B è dura e competitiva»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026

Dal Centro Sportivo di Torretta Rui Modesto parla nella conferenza di presentazione ufficiale dopo l’arrivo in prestito dall’Udinese a gennaio: ambizioni personali, idoli e prime sensazioni sulla Serie B.

Rui Modesto interviene dal Centro Sportivo di Torretta, dove è stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Palermo dopo il trasferimento in prestito dall’Udinese nel mercato di gennaio. Il terzino rosanero ha parlato delle sue motivazioni, delle ambizioni e delle aspettative sul campionato.

Sulla scelta di Palermo e sugli obiettivi personali:

«Arrivo qui perché so che il Palermo è un grande club. Tutti mi hanno detto che è una società importante e per me è una cosa positiva. Per me è una sfida. Lavoro tutti i giorni. Non è un passo indietro e non è una brutta decisione per me».

Sugli idoli:

«Non lo so, non ho mai pensato a questo prima. Mi piace Di Maria».

Sulla prima esperienza in Serie B e sul livello del campionato:

«La Serie B è un campionato molto competitivo. Conosco tanti giocatori che giocano in questa categoria e hanno qualità. È un campionato con squadre forti che vogliono andare in Serie A ed è difficile. Ci sono tante partite e non è facile. Il livello è alto».

Parole che raccontano determinazione e consapevolezza, in attesa del rientro in campo e dei primi minuti ufficiali in rosanero.

Palermo, Modesto si presenta: «Inzaghi mi ha convinto, lavoro per tornare il prima possibile»

Palermo, Modesto si presenta: «Ho solo aspettato, ora sono dove voglio essere»

Palermo, Modesto si presenta: «Inzaghi mi ha convinto, lavoro per tornare il prima possibile»

Serie BKT, Giudice Sportivo: tutti i provvedimenti dopo la 5ª di ritorno

Il Secolo: "Entella, missione Palermo. Tornano Guiu e Dalla Vecchia"

Prossimo avversario Palermo. Karic giocatore simbolo della svolta Entella: «Bel momento per me, questo gruppo è forte»

Giornale di Sicilia: "È rosanero la serie utile più lunga"

Giornale di Sicilia: "L'attacco va, la difesa no. È un Palermo double face"

Giornale di Sicilia: "Palermo, un punto che vale autostima. Ora cinque gare per accelerare"

Repubblica: "Dal pari di Genova più certezze che rimpianti"

Italia, 40 giorni ai playoff Mondiali: oggi il sorteggio Nations League. Orario e come vederlo in tv

Corriere dello Sport: "Palermo, Peda ko. Arbitraggi che irritano e 22 mila già al Barbera"

Corriere dello Sport: "Palermo senza fine"

