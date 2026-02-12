Palermo, Modesto si presenta: «Non è un passo indietro, è una sfida. La B è dura e competitiva»

Rui Modesto interviene dal Centro Sportivo di Torretta, dove è stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Palermo dopo il trasferimento in prestito dall’Udinese nel mercato di gennaio. Il terzino rosanero ha parlato delle sue motivazioni, delle ambizioni e delle aspettative sul campionato.

Sulla scelta di Palermo e sugli obiettivi personali:

«Arrivo qui perché so che il Palermo è un grande club. Tutti mi hanno detto che è una società importante e per me è una cosa positiva. Per me è una sfida. Lavoro tutti i giorni. Non è un passo indietro e non è una brutta decisione per me».

Sugli idoli:

«Non lo so, non ho mai pensato a questo prima. Mi piace Di Maria».

Sulla prima esperienza in Serie B e sul livello del campionato:

«La Serie B è un campionato molto competitivo. Conosco tanti giocatori che giocano in questa categoria e hanno qualità. È un campionato con squadre forti che vogliono andare in Serie A ed è difficile. Ci sono tante partite e non è facile. Il livello è alto».

Parole che raccontano determinazione e consapevolezza, in attesa del rientro in campo e dei primi minuti ufficiali in rosanero.

