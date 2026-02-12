Palermo, Modesto si presenta: «Inzaghi mi ha convinto, lavoro per tornare il prima possibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026

Dal Centro Sportivo di Torretta Rui Modesto parla nella conferenza di presentazione ufficiale dopo l’arrivo in prestito dall’Udinese a gennaio: condizioni fisiche, colloquio con Inzaghi e ruolo.

WhatsApp Image 2026-02-12 at 12.25.32

Rui Modesto parla dal Centro Sportivo di Torretta, dove è stato presentato ufficialmente come nuovo terzino del Palermo dopo l’arrivo in prestito dall’Udinese nel mercato di gennaio. Il difensore ha risposto alle domande dei giornalisti soffermandosi sulle sue condizioni fisiche, sul confronto con Inzaghi e sull’impatto con l’ambiente rosanero.

Sulle condizioni e sui tempi di rientro:

«Non posso dare una data, è difficile. Non è facile dire quando un giocatore torna. Io lavoro tutti i giorni per rientrare il prima possibile. Adesso sto molto meglio rispetto a prima e provo a tornare al più presto».

Sul colloquio con Inzaghi prima del trasferimento:

«Ho parlato con il mister prima di venire qui. Mi piace come lavora, ha una personalità forte ed è chiaro che questo a me piace. Abbiamo fatto una buona conversazione e mi ha convinto a venire qua».

Sulla trattativa e sull’impatto con il Palermo:

«A Palermo mi è piaciuto tutto. I giocatori mi hanno accolto bene, c’è un bel gruppo nello spogliatoio. Qui c’è un centro sportivo bellissimo, è tutto fantastico».

Sul ruolo e sulla fascia preferita:

«Gioco dove Inzaghi vuole e dove pensa sia meglio per la squadra».

Parole semplici e dirette, in attesa del rientro in campo e dei primi minuti ufficiali in rosanero.

Altre notizie

WhatsApp Image 2026-02-12 at 12.25.35

Palermo, Modesto si presenta: «Ho solo aspettato, ora sono dove voglio essere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
WhatsApp Image 2026-02-12 at 12.25.33 (1)

Palermo, Modesto si presenta: «Non è un passo indietro, è una sfida. La B è dura e competitiva»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo empoli 3-2 (12) inzaghi

Serie BKT, Giudice Sportivo: tutti i provvedimenti dopo la 5ª di ritorno

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Chiappella

Il Secolo: “Entella, missione Palermo. Tornano Guiu e Dalla Vecchia”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Screenshot 2026-02-12 084855

Prossimo avversario Palermo. Karic giocatore simbolo della svolta Entella: «Bel momento per me, questo gruppo è forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo empoli 3-2 (101)

Giornale di Sicilia: “È rosanero la serie utile più lunga”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo empoli 3-2 (70) joronen

Giornale di Sicilia: “L’attacco va, la difesa no. È un Palermo double face”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo empoli 3-2 (147) ranocchia gomes peda pierozzi

Giornale di Sicilia: “Palermo, un punto che vale autostima. Ora cinque gare per accelerare”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo empoli 3-2 (42) inzaghi

Repubblica: “Dal pari di Genova più certezze che rimpianti”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Gattuso

Italia, 40 giorni ai playoff Mondiali: oggi il sorteggio Nations League. Orario e come vederlo in tv

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo empoli 3-2 (171) peda

Corriere dello Sport: “Palermo, Peda ko. Arbitraggi che irritano e 22 mila già al Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo empoli 3-2 (17) inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo senza fine”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

WhatsApp Image 2026-02-12 at 12.25.35

Palermo, Modesto si presenta: «Ho solo aspettato, ora sono dove voglio essere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
WhatsApp Image 2026-02-12 at 12.25.33 (1)

Palermo, Modesto si presenta: «Non è un passo indietro, è una sfida. La B è dura e competitiva»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
WhatsApp Image 2026-02-12 at 12.25.32

Palermo, Modesto si presenta: «Inzaghi mi ha convinto, lavoro per tornare il prima possibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo empoli 3-2 (12) inzaghi

Serie BKT, Giudice Sportivo: tutti i provvedimenti dopo la 5ª di ritorno

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
GettyImages-157086362

Gomis: «La cocaina mi ridava l’adrenalina del campo, oggi vivo una seconda vita»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026