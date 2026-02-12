Palermo, Modesto si presenta: «Inzaghi mi ha convinto, lavoro per tornare il prima possibile»

Rui Modesto parla dal Centro Sportivo di Torretta, dove è stato presentato ufficialmente come nuovo terzino del Palermo dopo l’arrivo in prestito dall’Udinese nel mercato di gennaio. Il difensore ha risposto alle domande dei giornalisti soffermandosi sulle sue condizioni fisiche, sul confronto con Inzaghi e sull’impatto con l’ambiente rosanero.

Sulle condizioni e sui tempi di rientro:

«Non posso dare una data, è difficile. Non è facile dire quando un giocatore torna. Io lavoro tutti i giorni per rientrare il prima possibile. Adesso sto molto meglio rispetto a prima e provo a tornare al più presto».

Sul colloquio con Inzaghi prima del trasferimento:

«Ho parlato con il mister prima di venire qui. Mi piace come lavora, ha una personalità forte ed è chiaro che questo a me piace. Abbiamo fatto una buona conversazione e mi ha convinto a venire qua».

Sulla trattativa e sull’impatto con il Palermo:

«A Palermo mi è piaciuto tutto. I giocatori mi hanno accolto bene, c’è un bel gruppo nello spogliatoio. Qui c’è un centro sportivo bellissimo, è tutto fantastico».

Sul ruolo e sulla fascia preferita:

«Gioco dove Inzaghi vuole e dove pensa sia meglio per la squadra».

Parole semplici e dirette, in attesa del rientro in campo e dei primi minuti ufficiali in rosanero.