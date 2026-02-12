Serie BKT, Giudice Sportivo: tutti i provvedimenti dopo la 5ª di ritorno

Inzaghi ammonito, squalifiche per calciatori e tecnici. Ammenda a Rivetti. Nessuna sanzione alle società per il materiale pirotecnico.

Il Giudice Sportivo di Serie BKT, avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante AIA Moreno Frigerio, ha pubblicato i provvedimenti disciplinari relativi alle gare del 10-11 febbraio 2026, valide per la quinta giornata di ritorno. Il comunicato è stato diffuso a Milano il 12 febbraio 2026 dal presidente Paolo Bedin.

SOCIETÀ

Nonostante l’introduzione e l’utilizzo di materiale pirotecnico (petardi, fumogeni e bengala) da parte dei sostenitori di Avellino, Bari, Mantova, Modena, Padova, Reggiana, Sampdoria, Venezia e Virtus Entella, il Giudice Sportivo – valutate le circostanze previste dall’art. 29 comma 1 lett. a), b) e d) CGS – ha deliberato di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle società.

CALCIATORI

Espulsi – Squalifica per una giornata

Antonio Manuel Casas Marín (Venezia): atteggiamento provocatorio nel tunnel al termine del primo tempo nei confronti di un dirigente avversario, con spinta.

Non espulsi – Squalifica per una giornata (somma ammonizioni)

Stefano Cella (Mantova) – quinta sanzione

Matteo Francesconi (Cesena) – quinta sanzione

Per proteste – Ammenda e ammonizione

Michael Svoboda (Venezia): ammonizione e ammenda di 1.000 euro (sesta sanzione), aggravata perché capitano.

Ammonizioni

Ottava sanzione

Jacopo Petriccione (Catanzaro)

Undicesima sanzione

Julian Illanes Minucci (Carrarese)

Nona sanzione con diffida

Pietro Fusi (Padova)

Marco Perrotta (Padova)

Settima sanzione

Mattia Bani (Palermo)

Massimiliano Mangraviti (Cesena)

Sesta sanzione

Leonardo Colombo (Monza)

Nicolas Adrian Schiavi (Carrarese)

Simone Tronchin (Südtirol)

Matias Antonini Lui (Catanzaro)

Quarta sanzione con diffida

Riccardo Capellini (Pescara)

Gabriele Corbo (Pescara)

Ruggero Frosinini (Catanzaro)

Natan Girma (Reggiana)

Francesco Mezzoni (Virtus Entella)

Patrick Amoako Nuamah (Catanzaro)

Luca Palmiero (Avellino)

Martin Palumbo (Avellino)

Andrea Bozzolan (Reggiana)

Ilias Koutsoupias (Frosinone)

Terza sanzione

Jeremy Patrick Le Douaron (Palermo)

Andrea Meroni (Mantova)

Gady-Pierre Beyuku-Bowutankoyi (Modena)

Paolo Rozzio (Reggiana)

Seconda sanzione

Frederic Veseli (Südtirol)

Simone Zanon (Carrarese)

Antonin Barák (Sampdoria)

Tjas Begic (Sampdoria)

Claudio Gomes (Palermo)

Rachid Kouda (Mantova)

Matteo Lovato (Empoli)

Andrija Novakovich (Reggiana)

Filippo Ranocchia (Palermo)

Luigi Cherubini (Sampdoria)

Matteo Cotali (Modena)

Prima sanzione

Toluwanimi Peter Amoran (Cesena)

Giovanni Bonfanti (Spezia)

Mouhamed Lamine Fanne Dabo (Pescara)

Nermin Karic (Virtus Entella)

Alessandro Pietrelli (Venezia)

Antonio Imputato (Modena)

ALLENATORI

Squalifica per una giornata

Matteo Della Bartolomea (Carrarese): proteste veementi (rilevate dal quarto ufficiale)

Matteo Di Norscia (Frosinone): lancio di un pallone sul terreno di gioco ritardando la ripresa

Salvatore Foti (Sampdoria): proteste plateali (rilevate dal quarto ufficiale)

Ammoniti

Terza sanzione

Filippo Inzaghi (Palermo)

Prima sanzione

Angelo Adamo Gregucci (Sampdoria)

DIRIGENTI

Ammenda di 5.000 euro

Matteo Rivetti (Modena): atteggiamento provocatorio nel tunnel al termine del primo tempo con spinta a un calciatore avversario.

Per il Palermo nessuna squalifica: Bani sale alla settima ammonizione, Le Douaron alla terza, Gomes e Ranocchia alla seconda. Inzaghi raggiunge la terza sanzione stagionale.