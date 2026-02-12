Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive: due gare con restrizioni nel 25° turno di Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Con la ripartenza della Serie B tornano non solo le sfide in campo, ma anche le disposizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS), chiamato a valutare i profili di rischio delle partite in calendario. In vista del 25° turno, sono due le gare per le quali sono state previste misure organizzative specifiche.

L’Osservatorio ha infatti acceso i riflettori su Cesena-Venezia, in programma il 14 febbraio 2026, e su Empoli-Reggiana, prevista per il 15 febbraio 2026. Entrambi gli incontri sono stati ritenuti caratterizzati da “profili di rischio”, motivo per cui si suggerisce, in sede di GOS (Gruppo Operativo Sicurezza), l’adozione di provvedimenti mirati, come indicato dalle rispettive Questure.

Cesena-Venezia: restrizioni per i tifosi ospiti

Per la sfida tra Cesena e Venezia è stata disposta la vendita dei tagliandi per il settore ospiti esclusivamente ai residenti nella Provincia di Venezia, a condizione che siano sottoscrittori del programma di fidelizzazione del “Venezia FC”.

Tra le misure previste figurano inoltre:

l’implementazione del servizio di stewarding;

il rafforzamento dei servizi di controllo, in particolare nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, secondo le disposizioni vigenti.

Empoli-Reggiana: limitazioni per i residenti in provincia di Reggio Emilia

Analoghe prescrizioni sono state adottate per Empoli-Reggiana. In questo caso, la vendita dei biglietti per i residenti nella Provincia di Reggio Emilia sarà consentita esclusivamente per il settore ospiti a loro dedicato.

Anche per questa gara sono previste:

l’implementazione del servizio di stewarding;

il rafforzamento delle attività di prefiltraggio e filtraggio.

Le decisioni dell’ONMS confermano l’attenzione costante verso la sicurezza negli impianti sportivi, con l’obiettivo di garantire il regolare svolgimento delle partite e tutelare tifosi e addetti ai lavori. La Serie B riparte dunque nel segno dello spettacolo, ma con misure mirate laddove ritenuto necessario.

