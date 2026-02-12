“Mancanza di rispetto inaccettabile”: la Curva Sud attacca Biancolino dopo Avellino-Frosinone

Non si placano le polemiche dopo il match tra Avellino e Frosinone. Nel post partita, le telecamere di DAZN hanno immortalato mister Biancolino mentre invitava in modo deciso al silenzio, in dialetto campano, un tifoso dagli spalti. Un gesto che non è passato inosservato e che ha scatenato la dura presa di posizione della Curva Sud.

Attraverso un comunicato diffuso da tuttoavellino.it, il cuore del tifo biancoverde ha espresso tutto il proprio dissenso: “Ci sono limiti invalicabili e gerarchie che non possono essere sovvertite. Il tifoso, a casa nostra, è al primo posto”. La Curva ha ribadito il ruolo centrale dei sostenitori, sottolineando sacrifici, passione e sostegno garantiti alla squadra, anche nei momenti più difficili.

Nel mirino proprio l’atteggiamento del tecnico: “Quello che abbiamo visto ieri è inaccettabile, perché chi manca di rispetto a uno solo dei tifosi dell’Avellino, manca di rispetto a tutta la piazza”. Pur evitando commenti sulle scelte tecniche e sul rendimento in campo, gli ultras hanno chiesto rispetto da parte dei tesserati.

Il passaggio più duro è rivolto direttamente all’allenatore: “Mister Biancolino ha sbagliato e deve delle scuse alla piazza. Se non regge il peso di una piazza che ama a modo suo, può preparare la borsa e andare”. Parole forti che testimoniano un clima teso nell’ambiente irpino, in attesa di eventuali repliche da parte del tecnico o della società.