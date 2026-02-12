“Mancanza di rispetto inaccettabile”: la Curva Sud attacca Biancolino dopo Avellino-Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file2 - 2026-02-12T185438.907

 

Non si placano le polemiche dopo il match tra Avellino e Frosinone. Nel post partita, le telecamere di DAZN hanno immortalato mister Biancolino mentre invitava in modo deciso al silenzio, in dialetto campano, un tifoso dagli spalti. Un gesto che non è passato inosservato e che ha scatenato la dura presa di posizione della Curva Sud.

Attraverso un comunicato diffuso da tuttoavellino.it, il cuore del tifo biancoverde ha espresso tutto il proprio dissenso: “Ci sono limiti invalicabili e gerarchie che non possono essere sovvertite. Il tifoso, a casa nostra, è al primo posto”. La Curva ha ribadito il ruolo centrale dei sostenitori, sottolineando sacrifici, passione e sostegno garantiti alla squadra, anche nei momenti più difficili.

Nel mirino proprio l’atteggiamento del tecnico: “Quello che abbiamo visto ieri è inaccettabile, perché chi manca di rispetto a uno solo dei tifosi dell’Avellino, manca di rispetto a tutta la piazza”. Pur evitando commenti sulle scelte tecniche e sul rendimento in campo, gli ultras hanno chiesto rispetto da parte dei tesserati.

Il passaggio più duro è rivolto direttamente all’allenatore: “Mister Biancolino ha sbagliato e deve delle scuse alla piazza. Se non regge il peso di una piazza che ama a modo suo, può preparare la borsa e andare”. Parole forti che testimoniano un clima teso nell’ambiente irpino, in attesa di eventuali repliche da parte del tecnico o della società.

Altre notizie

file6 (48)

Modena, doppio stop a centrocampo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file5 (63)

Serie C Girone B: pareggio tra Guidonia e Bra, trionfi per Forlì e Juventus U23. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
calabro

Carrarese, Calabro verso il Modena: «Servono fame e concretezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
biancolino

Avellino, Biancolino replica alla Curva Sud: «Accetto le critiche finché non superano il limite»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo empoli 3-2 (1) Pallone

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive: due gare con restrizioni nel 25° turno di Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
biancolino avellino

Avellino, panchina in bilico: Biancolino si gioca tutto col Pescara

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (29) ceccaroni Pezzuto

Serie B, 25ª giornata: Pezzuto per Palermo-Entella, ecco tutte le designazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo empoli 3-2 (12) inzaghi

Serie BKT, Giudice Sportivo: tutti i provvedimenti dopo la 5ª di ritorno

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Chiappella

Il Secolo: “Entella, missione Palermo. Tornano Guiu e Dalla Vecchia”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Screenshot 2026-02-12 084855

Prossimo avversario Palermo. Karic giocatore simbolo della svolta Entella: «Bel momento per me, questo gruppo è forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
alvini

Frosinone, Alvini dopo la vittoria sull’Avellino: «Stiamo facendo un grande percorso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Sudtirol-Monza, Bianco: «Pareggio giusto, un punto che va benissimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file6 (48)

Modena, doppio stop a centrocampo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file5 (63)

Serie C Girone B: pareggio tra Guidonia e Bra, trionfi per Forlì e Juventus U23. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
calabro

Carrarese, Calabro verso il Modena: «Servono fame e concretezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
biancolino

Avellino, Biancolino replica alla Curva Sud: «Accetto le critiche finché non superano il limite»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file4 (82)

Nations League, girone di ferro per l’Italia: ecco le avversarie

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026