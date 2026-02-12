Palermo, seduta pomeridiana verso la Virtus Entella: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (98) campi allenamento

Il Palermo ha proseguito la preparazione al centro sportivo di Torretta sotto la guida di Filippo Inzaghi. L’allenamento pomeridiano ha visto i rosanero iniziare con una fase di riscaldamento, seguita da un’intensa esercitazione sulla tattica difensiva, con l’obiettivo di perfezionare i movimenti e la compattezza del reparto arretrato.

Come riporta il Palermo sul proprio sito ufficiale il gruppo si è dedicato a un lavoro aerobico per migliorare la condizione fisica e la resistenza. La giornata di lavoro ha visto tutti i giocatori impegnati, con Inzaghi che ha seguito da vicino ogni dettaglio, preparandosi per il prossimo impegno di campionato. L’atmosfera in campo è stata positiva, con la squadra concentrata e motivata per affrontare al meglio le sfide future.

Altre notizie

palermo sampdoria serie b 1-0 (104) inzaghi augello

Palermo, Inzaghi presenta l’Entella: venerdì conferenza al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Screenshot 2026-02-12 153400

Pinilla, l’ex Palermo annuncia: «Mi hanno diagnosticato un tumore della pelle»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (29) ceccaroni Pezzuto

Serie B, 25ª giornata: Pezzuto per Palermo-Entella, ecco tutte le designazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
WhatsApp Image 2026-02-12 at 12.25.35

Palermo, Modesto si presenta: «Ho solo aspettato, ora sono dove voglio essere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
WhatsApp Image 2026-02-12 at 12.25.33 (1)

Palermo, Modesto si presenta: «Non è un passo indietro, è una sfida. La B è dura e competitiva»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
WhatsApp Image 2026-02-12 at 12.25.32

Palermo, Modesto si presenta: «Inzaghi mi ha convinto, lavoro per tornare il prima possibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo empoli 3-2 (12) inzaghi

Serie BKT, Giudice Sportivo: tutti i provvedimenti dopo la 5ª di ritorno

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Chiappella

Il Secolo: “Entella, missione Palermo. Tornano Guiu e Dalla Vecchia”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Screenshot 2026-02-12 084855

Prossimo avversario Palermo. Karic giocatore simbolo della svolta Entella: «Bel momento per me, questo gruppo è forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo empoli 3-2 (101)

Giornale di Sicilia: “È rosanero la serie utile più lunga”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo empoli 3-2 (70) joronen

Giornale di Sicilia: “L’attacco va, la difesa no. È un Palermo double face”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo empoli 3-2 (147) ranocchia gomes peda pierozzi

Giornale di Sicilia: “Palermo, un punto che vale autostima. Ora cinque gare per accelerare”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file6 (48)

Modena, doppio stop a centrocampo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file5 (63)

Serie C Girone B: pareggio tra Guidonia e Bra, trionfi per Forlì e Juventus U23. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
calabro

Carrarese, Calabro verso il Modena: «Servono fame e concretezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
biancolino

Avellino, Biancolino replica alla Curva Sud: «Accetto le critiche finché non superano il limite»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file4 (82)

Nations League, girone di ferro per l’Italia: ecco le avversarie

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026