Palermo, seduta pomeridiana verso la Virtus Entella: il report

Il Palermo ha proseguito la preparazione al centro sportivo di Torretta sotto la guida di Filippo Inzaghi. L’allenamento pomeridiano ha visto i rosanero iniziare con una fase di riscaldamento, seguita da un’intensa esercitazione sulla tattica difensiva, con l’obiettivo di perfezionare i movimenti e la compattezza del reparto arretrato.

Come riporta il Palermo sul proprio sito ufficiale il gruppo si è dedicato a un lavoro aerobico per migliorare la condizione fisica e la resistenza. La giornata di lavoro ha visto tutti i giocatori impegnati, con Inzaghi che ha seguito da vicino ogni dettaglio, preparandosi per il prossimo impegno di campionato. L’atmosfera in campo è stata positiva, con la squadra concentrata e motivata per affrontare al meglio le sfide future.