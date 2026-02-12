Nations League, girone di ferro per l’Italia: ecco le avversarie
Sarà un cammino tutt’altro che semplice quello dell’Italia nella prossima edizione della Nations League. Dall’urna di Bruxelles è infatti emerso un girone di altissimo livello per gli azzurri, inseriti nel Gruppo 1 della Lega A insieme a Francia, Belgio e Turchia.
Una vera e propria sfida d’élite per la Nazionale italiana, che dovrà vedersela con la Francia, finalista nell’ultima edizione poi vinta dal Portogallo, e con un Belgio sempre competitivo a livello internazionale. A rendere ancora più intrigante il raggruppamento sarà la doppia sfida contro la Turchia guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella, in un confronto dal sapore particolare.
Lega A – I gironi
Gruppo 1: Francia, Italia, Belgio, Turchia
Gruppo 2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia
Gruppo 3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Cechia
Gruppo 4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles
Un livello altissimo in tutta la Lega A, con diversi big match già assicurati fin dalla fase a gironi.
Le date
La fase a gironi si disputerà tra settembre e novembre 2026:
1ª giornata: 24-26 settembre 2026
2ª giornata: 27-29 settembre 2026
3ª giornata: 30 settembre-3 ottobre 2026
4ª giornata: 4-6 ottobre 2026
5ª giornata: 12-14 novembre 2026
6ª giornata: 15-17 novembre 2026
I quarti di finale della Lega A sono in programma dal 25 al 30 marzo 2027, mentre le Finals si giocheranno dal 9 al 13 giugno 2027.
Per l’Italia si prospetta dunque un percorso impegnativo, ma anche ricco di fascino e stimoli: contro alcune delle migliori nazionali d’Europa, gli azzurri saranno chiamati a dimostrare ambizione e solidità fin dalle prime battute.