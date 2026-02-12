Nations League, girone di ferro per l’Italia: ecco le avversarie

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file4 (82)

 

Sarà un cammino tutt’altro che semplice quello dell’Italia nella prossima edizione della Nations League. Dall’urna di Bruxelles è infatti emerso un girone di altissimo livello per gli azzurri, inseriti nel Gruppo 1 della Lega A insieme a Francia, Belgio e Turchia.

Una vera e propria sfida d’élite per la Nazionale italiana, che dovrà vedersela con la Francia, finalista nell’ultima edizione poi vinta dal Portogallo, e con un Belgio sempre competitivo a livello internazionale. A rendere ancora più intrigante il raggruppamento sarà la doppia sfida contro la Turchia guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella, in un confronto dal sapore particolare.

Lega A – I gironi

Gruppo 1: Francia, Italia, Belgio, Turchia

Gruppo 2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia

Gruppo 3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Cechia

Gruppo 4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles

Un livello altissimo in tutta la Lega A, con diversi big match già assicurati fin dalla fase a gironi.

Le date

La fase a gironi si disputerà tra settembre e novembre 2026:

1ª giornata: 24-26 settembre 2026

2ª giornata: 27-29 settembre 2026

3ª giornata: 30 settembre-3 ottobre 2026

4ª giornata: 4-6 ottobre 2026

5ª giornata: 12-14 novembre 2026

6ª giornata: 15-17 novembre 2026

I quarti di finale della Lega A sono in programma dal 25 al 30 marzo 2027, mentre le Finals si giocheranno dal 9 al 13 giugno 2027.

Per l’Italia si prospetta dunque un percorso impegnativo, ma anche ricco di fascino e stimoli: contro alcune delle migliori nazionali d’Europa, gli azzurri saranno chiamati a dimostrare ambizione e solidità fin dalle prime battute.

