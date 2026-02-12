Avellino, Biancolino replica alla Curva Sud: «Accetto le critiche finché non superano il limite»

Dopo il duro comunicato della Curva Sud, arrivato all’indomani dell’episodio che ha visto protagonista Raffaele Biancolino nel post gara, il tecnico dell’Avellino ha deciso di rispondere pubblicamente, affidando le proprie parole a una nota diffusa dal sito ufficiale del club.

Nel pomeriggio si è tenuta una riunione tra società e staff tecnico per fare il punto sul momento della squadra e sull’accaduto che ha generato tensione nell’ambiente irpino. Al termine dell’incontro, l’allenatore biancoverde ha voluto chiarire la propria posizione con una dichiarazione rivolta a tifosi e piazza.

“Sono consapevole che probabilmente per questa gente non sono uno come gli altri – ha spiegato Biancolino –. La mia storia in questo club, fatta di cinque promozioni ma anche di una retrocessione e di due infortuni alle ginocchia, rende tutto per me più pesante. Sono un uomo in carne ed ossa anche io: accetto le critiche fin quando non travalicano il limite sfociando in insulti e offese che toccano la sfera personale e familiare”.

Il tecnico ha ammesso l’errore nello sfogo di fine partita, porgendo le proprie scuse: “È stato un gesto non bello, figlio dell’istinto, che non posso permettermi da allenatore dell’Avellino. Non era rivolto alla mia gente, ma a una persona che ha usato parole offensive verso la mia famiglia. Resta comunque un gesto inaccettabile”.

Biancolino ha poi ribadito l’importanza del sostegno del pubblico in questa fase delicata della stagione: “Senza il supporto della nostra gente diventa tutto più difficile. A prescindere da Biancolino, abbiamo una squadra e una categoria da difendere. L’aiuto che si dà alla squadra nei momenti difficili vale molto più del gioire insieme”.

Infine, l’appello in vista della prossima gara contro il Pescara: “Spero che il Partenio-Lombardi torni a essere una bolgia capace di spingere la squadra alla vittoria. A fine partita è giusto applaudire o criticare, ma nei confronti dell’allenatore e non dell’uomo. Sempre forza lupi”.

“Mancanza di rispetto inaccettabile”: la Curva Sud attacca Biancolino dopo Avellino-Frosinone