Carrarese, Calabro verso il Modena: «Servono fame e concretezza»

Antonio Calabro presenta la sfida contro il Modena con realismo e fiducia. L’allenatore della Carrarese, intervenuto alla vigilia del match, ha analizzato il momento della squadra e le difficoltà di una gara che si preannuncia impegnativa.

«Non è stato semplice vedere la partita dalla tribuna, non sono abituato a non tenere un contatto diretto con il campo – ha spiegato – ma credo si sia disputata una buonissima gara: ci è mancata la giusta “bava alla bocca” negli ultimi 16 metri e questo non deve accadere, perché sono convinto che ci si salverà attraverso una massima capitalizzazione delle occasioni create». Un pizzico di rammarico, dunque, ma anche soddisfazione per la prestazione offerta: «Siamo un po’ arrabbiati, ma nel complesso sono contento».

Sul Modena, Calabro non nasconde le insidie: «L’ultimo risultato mi ha sorpreso, perché vincere a Venezia non è affatto semplice. Ma la realtà degli emiliani non la scopriamo certo ora: hanno grande abbondanza e qualità in tutti i reparti, soprattutto in attacco. Affronteremo una squadra costruita per vincere, o quantomeno per stare ai vertici della categoria, ma siamo consapevoli di ciò».

Nonostante il calendario fitto, il tecnico vede segnali positivi: «Dal punto di vista fisico non è semplice giocare a distanze ravvicinate, ma ho una rosa che mi permette di variare senza perdere qualità. Al netto dell’avversario, dobbiamo concentrarci su noi stessi, mantenendo l’ordine tattico visto a Padova e crescendo in cinismo negli ultimi metri».

Infine, uno sguardo agli indisponibili: «Non è mai semplice preparare una sfida con pochi giorni di lavoro, ma vale per tutti. Per Modena saranno tutti a disposizione e, salvo imprevisti, potrò contare sull’intensità di chi vuole tornare a conquistare punti preziosi».