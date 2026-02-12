Serie C Girone B: pareggio tra Guidonia e Bra, trionfi per Forlì e Juventus U23. La classifica aggiornata
Si sono chiusi i match del girone B di Serie C con risultati emozionanti e gol fino agli ultimi minuti. Ecco il riepilogo delle partite odierne.
Forlì-Pontedera 2-0
Il Forlì conquista i tre punti in casa contro il Pontedera grazie alle reti di Scaccabarozzi, che sblocca il risultato al 43’, e di Ilari, che chiude la partita all’89’. Una vittoria importante per i padroni di casa, che confermano solidità e continuità nelle fasi finali del girone.
Guidonia-Bra 1-1
Pareggio al termine di una gara combattuta tra Guidonia e Bra. Al 25’ Tessiore porta in vantaggio i locali, ma al 33’ Baldini ristabilisce l’equilibrio con il gol del pari. Il match termina 1-1, con entrambe le squadre che raccolgono un punto prezioso per la classifica.
Juventus U23-Sambenedettese 4-2
Partita spettacolare allo Juventus Stadium per la squadra Under 23 bianconera, che supera la Sambenedettese 4-2. I padroni di casa chiudono già la prima frazione sul 4-0 grazie ai gol di Cerri L. (13’), Gunduz T. (16’) e Guerra S., autore di una doppietta al 31’ e 42’. Nel finale di primo tempo, al 45’+5’, Zini accorcia le distanze per gli ospiti, mentre al 66’ Piccoli firma il 4-2 definitivo.
La classifica aggiornata
Arezzo – 56
Ravenna – 49
Ascoli – 46
Juventus U23 – 39
Pineto – 36
Campobasso – 33
Vis Pesaro – 31
Pianese – 31
Ternana – 30
Guidonia – 30
Gubbio – 29
Forlì – 29
Carpi – 28
Livorno – 28
Bra – 25
Sambenedettese – 24
Perugia – 23
Torres – 20
Pontedera – 16
Rimini – 0