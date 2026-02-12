Serie C Girone B: pareggio tra Guidonia e Bra, trionfi per Forlì e Juventus U23. La classifica aggiornata

Si sono chiusi i match del girone B di Serie C con risultati emozionanti e gol fino agli ultimi minuti. Ecco il riepilogo delle partite odierne.

Forlì-Pontedera 2-0

Il Forlì conquista i tre punti in casa contro il Pontedera grazie alle reti di Scaccabarozzi, che sblocca il risultato al 43’, e di Ilari, che chiude la partita all’89’. Una vittoria importante per i padroni di casa, che confermano solidità e continuità nelle fasi finali del girone.

Guidonia-Bra 1-1

Pareggio al termine di una gara combattuta tra Guidonia e Bra. Al 25’ Tessiore porta in vantaggio i locali, ma al 33’ Baldini ristabilisce l’equilibrio con il gol del pari. Il match termina 1-1, con entrambe le squadre che raccolgono un punto prezioso per la classifica.

Juventus U23-Sambenedettese 4-2

Partita spettacolare allo Juventus Stadium per la squadra Under 23 bianconera, che supera la Sambenedettese 4-2. I padroni di casa chiudono già la prima frazione sul 4-0 grazie ai gol di Cerri L. (13’), Gunduz T. (16’) e Guerra S., autore di una doppietta al 31’ e 42’. Nel finale di primo tempo, al 45’+5’, Zini accorcia le distanze per gli ospiti, mentre al 66’ Piccoli firma il 4-2 definitivo.

La classifica aggiornata

Arezzo – 56

Ravenna – 49

Ascoli – 46

Juventus U23 – 39

Pineto – 36

Campobasso – 33

Vis Pesaro – 31

Pianese – 31

Ternana – 30

Guidonia – 30

Gubbio – 29

Forlì – 29

Carpi – 28

Livorno – 28

Bra – 25

Sambenedettese – 24

Perugia – 23

Torres – 20

Pontedera – 16

Rimini – 0

