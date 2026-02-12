Modena, doppio stop a centrocampo

Dopo l’infortunio di Sersanti, anche Niklas Pyyhtia si è fermato per un problema muscolare, creando un nuovo grattacapo per Andrea Sottil. In vista della trasferta contro la Carrarese, il tecnico potrebbe contare solo su Gerli, Santoro e Massolin, con Wiafe e il neo acquisto Niang ancora in attesa di esordio.

La scarsità di alternative a centrocampo potrebbe spingere Sottil a rivedere il suo tradizionale 3-5-2, alla ricerca di soluzioni per coprire le assenze e mantenere competitiva la squadra.