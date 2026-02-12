Modena, doppio stop a centrocampo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file6 (48)

Dopo l’infortunio di Sersanti, anche Niklas Pyyhtia si è fermato per un problema muscolare, creando un nuovo grattacapo per Andrea Sottil. In vista della trasferta contro la Carrarese, il tecnico potrebbe contare solo su Gerli, Santoro e Massolin, con Wiafe e il neo acquisto Niang ancora in attesa di esordio.

La scarsità di alternative a centrocampo potrebbe spingere Sottil a rivedere il suo tradizionale 3-5-2, alla ricerca di soluzioni per coprire le assenze e mantenere competitiva la squadra.

Altre notizie

file5 (63)

Serie C Girone B: pareggio tra Guidonia e Bra, trionfi per Forlì e Juventus U23. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
calabro

Carrarese, Calabro verso il Modena: «Servono fame e concretezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
biancolino

Avellino, Biancolino replica alla Curva Sud: «Accetto le critiche finché non superano il limite»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file2 - 2026-02-12T185438.907

“Mancanza di rispetto inaccettabile”: la Curva Sud attacca Biancolino dopo Avellino-Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo empoli 3-2 (1) Pallone

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive: due gare con restrizioni nel 25° turno di Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
biancolino avellino

Avellino, panchina in bilico: Biancolino si gioca tutto col Pescara

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (29) ceccaroni Pezzuto

Serie B, 25ª giornata: Pezzuto per Palermo-Entella, ecco tutte le designazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo empoli 3-2 (12) inzaghi

Serie BKT, Giudice Sportivo: tutti i provvedimenti dopo la 5ª di ritorno

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Chiappella

Il Secolo: “Entella, missione Palermo. Tornano Guiu e Dalla Vecchia”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Screenshot 2026-02-12 084855

Prossimo avversario Palermo. Karic giocatore simbolo della svolta Entella: «Bel momento per me, questo gruppo è forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
alvini

Frosinone, Alvini dopo la vittoria sull’Avellino: «Stiamo facendo un grande percorso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Sudtirol-Monza, Bianco: «Pareggio giusto, un punto che va benissimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file6 (48)

Modena, doppio stop a centrocampo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file5 (63)

Serie C Girone B: pareggio tra Guidonia e Bra, trionfi per Forlì e Juventus U23. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
calabro

Carrarese, Calabro verso il Modena: «Servono fame e concretezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
biancolino

Avellino, Biancolino replica alla Curva Sud: «Accetto le critiche finché non superano il limite»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file4 (82)

Nations League, girone di ferro per l’Italia: ecco le avversarie

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026