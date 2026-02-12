Italia, Bonucci: «Girone Nations League difficile, ma vogliamo arrivare lontano»

Dopo il sorteggio della Nations League, che ha inserito l’Italia nel Gruppo 1 con Francia, Belgio e Turchia, Leonardo Bonucci ha commentato le sfide che attendono gli Azzurri: «Sarà un girone difficile, affronteremo tre delle migliori nazionali al mondo. Saranno sfide emozionanti in stadi pieni di entusiasmo. L’obiettivo è andare il più lontano possibile nella competizione».

Nations League, girone di ferro per l’Italia: ecco le avversarie