Italia, Bonucci: «Girone Nations League difficile, ma vogliamo arrivare lontano»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file8 (25)

Dopo il sorteggio della Nations League, che ha inserito l’Italia nel Gruppo 1 con Francia, Belgio e Turchia, Leonardo Bonucci ha commentato le sfide che attendono gli Azzurri: «Sarà un girone difficile, affronteremo tre delle migliori nazionali al mondo. Saranno sfide emozionanti in stadi pieni di entusiasmo. L’obiettivo è andare il più lontano possibile nella competizione».

Nations League, girone di ferro per l’Italia: ecco le avversarie

Altre notizie

file4 (82)

Nations League, girone di ferro per l’Italia: ecco le avversarie

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Gattuso

Italia, 40 giorni ai playoff Mondiali: oggi il sorteggio Nations League. Orario e come vederlo in tv

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Lo hanno smascherato

Buffon incorona Pio Esposito: «È l’unica certezza per il futuro della Nazionale»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Marco Verratti in Nazionale (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Gazzetta dello Sport: “Pazza idea Verratti: Gattuso pensa al ritorno del regista in azzurro”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 24, 2026
palermo vibonese 3-0 (10) baldini

Baldini: «Orgoglioso di rappresentare l’Italia dei giovani. L’Under 21 è il massimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 1, 2025
Mondiali su Netflix

Corriere dello Sport: “Mondiale 2026, l’ennesimo sgarbo all’Italia: azzurri relegati in quarta fascia”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 26, 2025
2-lafferty--318x400 (1)

Escl. Lafferty: «Vi racconto l’Irlanda Del Nord avversaria dell’Italia. Il Palermo…»

Giorgio Elia Novembre 22, 2025
Lo hanno smascherato

Buffon: «Si va al Mondiale. ma amateci di più. E basta critiche solo per far male»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 22, 2025
Gattuso

Gazzetta dello Sport: “La A sta con gli azzurri”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 21, 2025
Gattuso

Italia–Irlanda del Nord in semifinale playoff: Gattuso avverte «Servirà una grande partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2025
G6Mu9efXYAAMOf5

Playoff Mondiali 2026: le semifinali degli altri Path

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2025
558769311_1347318906758868_1415837737674842537_n (1)

Playoff Mondiali 2026, l’Italia conosce l’avversaria: debutto contro l’Irlanda del Nord

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2025

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file10 (14)

Arbitri, Rosetti: «Meno interventi del VAR, torniamo ai principi originari»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file9 (17)

Juve Stabia, Abate verso l’Empoli: «Continuiamo a lavorare da squadra operaia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file8 (25)

Italia, Bonucci: «Girone Nations League difficile, ma vogliamo arrivare lontano»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file6 (48)

Modena, doppio stop a centrocampo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file5 (63)

Serie C Girone B: pareggio tra Guidonia e Bra, trionfi per Forlì e Juventus U23. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026