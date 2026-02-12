Juve Stabia, Abate verso l’Empoli: «Continuiamo a lavorare da squadra operaia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file9 (17)

Ignazio Abate, allenatore della Juve Stabia, ha analizzato la vittoria in rimonta contro l’Empoli, sottolineando sia i momenti difficili che i miglioramenti della sua squadra. In conferenza stampa, ha dichiarato: «La squadra ha fatto una grande prestazione in rimonta su un campo difficile, ma nei primi venti minuti siamo stati fortunati: siamo partiti male. Il primo tempo non mi è piaciuto affatto, è stato il peggiore da inizio stagione; non riuscivamo ad accorciare e l’Empoli poteva chiuderla.»

Abate ha spiegato la sua strategia, evidenziando le difficoltà iniziali: «Ho giocato con le due punte per attaccare la profondità, ma nel primo tempo avevamo poca qualità nel palleggio.» Tuttavia, nella ripresa, l’ingresso di Leone ha cambiato la partita: «Leone è entrato da vero leader: con lui abbiamo trovato traiettorie di passaggio e riempito l’area con costanza.»

L’allenatore ha anche lodato l’impegno di alcuni dei suoi giocatori: «Faccio i complimenti a Dalle Mura e a chi sta stringendo i denti come Correia, Varnier e Pierobon, che non sono al meglio. L’unione e l’ambizione fanno la differenza, ma dobbiamo continuare a ragionare da squadra operaia.»

