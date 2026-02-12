Arbitri, Rosetti: «Meno interventi del VAR, torniamo ai principi originari»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file10 (14)

Roberto Rosetti, capo degli arbitri UEFA, ha affrontato il tema dell’utilizzo del VAR durante il congresso UEFA di Bruxelles, sottolineando la necessità di ritornare agli obiettivi iniziali dello strumento.

Rosetti ha spiegato: «Stiamo tutti quanti dimenticando perché è nato il VAR, ovvero per errori chiari e ovvi». Sulle decisioni tecniche, ha aggiunto: «Sulle decisioni fattuali come il fuorigioco lavora alla perfezione, mentre diverso è il discorso per quel che riguarda le interpretazioni».

Il dirigente ha poi fatto un paragone tra Italia ed Europa: «La UEFA preferisce intervenire di meno, lasciando così spazio alla decisione sul campo dell’arbitro. Ogni tanto può capitare di perdere un rigore, ma almeno non ce ne sono di inesistenti. Riparleremo comunque con i designatori federali, dobbiamo ritrovare i principi originari».

Rosetti si è soffermato anche sul tema dei falli di mano in area: «Il fallo di mano è da considerare tale quando il giocatore cerca il contatto con la palla in modo volontario o compie un movimento innaturale». Infine, sul fuorigioco e sui criteri per definirlo, ha concluso: «Non c’è ancora uniformità di idee».

Altre notizie

GettyImages-157086362

Gomis: «La cocaina mi ridava l’adrenalina del campo, oggi vivo una seconda vita»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Antonino Gallo

Corriere dello Sport: “Il Sud Italia arranca. Ha solo 17 giocatori in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Screenshot 2026-02-11 225617

Coppa Italia: la Lazio batte il Bologna ai rigori e raggiunge l’Atalanta in semifinale

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 214822

Coppa Italia: Bologna avanti 1-0 sulla Lazio dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
lupo

Palermo, Lupo rivela: «Lobotka poteva arrivare in rosanero, eravamo in anticipo anche su Guendouzi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
palermo pescara 5-0 (39) toni zauli

Zauli: «Non si lascia la Juve. Zamparini? A Palermo fece un mercato strepitoso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
tramoni

Gazzetta dello Sport: “Pisa, il rebus Tramoni: non ceduto al Palermo, ora Hiljemark lo tiene fuori”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Screenshot 2026-02-10 074745

Gazzetta dello Sport: “Arbitri, il professionismo divide: stipendi, VAR e indipendenza, il sistema sotto esame”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Screenshot 2026-02-09 222955

Serie A: la Roma batte il Cagliari 2-0, decide la doppietta di Malen. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
Screenshot 2026-02-09 213540

Serie A: Roma avanti 1-0 sul Cagliari dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
file3 (20)

Serie A, Kalulu salva la Juventus al 96′. Contro la Lazio finisce 2-2. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
file3 (19)

Serie A: Lazio avanti 0-1 all’intervallo sulla Juventus

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file10 (14)

Arbitri, Rosetti: «Meno interventi del VAR, torniamo ai principi originari»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file9 (17)

Juve Stabia, Abate verso l’Empoli: «Continuiamo a lavorare da squadra operaia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file8 (25)

Italia, Bonucci: «Girone Nations League difficile, ma vogliamo arrivare lontano»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file6 (48)

Modena, doppio stop a centrocampo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file5 (63)

Serie C Girone B: pareggio tra Guidonia e Bra, trionfi per Forlì e Juventus U23. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026