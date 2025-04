Palermo, via dedicata a Domenico Rosone: morì durante i lavori della “Favorita”

Un pezzo di Palermo porterà per sempre il nome di Domenico Rosone. L’operaio, morto a soli 31 anni nel crollo che sconvolse la Favorita durante i lavori per Italia ’90, sarà ricordato con l’intitolazione di una via nel suo quartiere.

La decisione, presa dal Comune con il parere favorevole della Soprintendenza, vuole rendere omaggio a chi ha sacrificato la vita per costruire una parte importante della storia sportiva della città. Un gesto simbolico ma potente, per non dimenticare le vittime di quella tragedia che ancora oggi vive nella memoria di Palermo.