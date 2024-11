Sabato 30 novembre, l’allenatore del Palermo Alessio Dionisi incontrerà i giornalisti presso il Palermo CFA per la consueta conferenza stampa pre-partita. L’incontro, in programma alla vigilia della sfida contro lo Spezia, sarà l’occasione per fare il punto sulla squadra e sulle strategie in vista dell’importante match.

Continue Reading