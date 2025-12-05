Palermo verso l’Empoli. Domani parla Inzaghi
Il Palermo si prepara alla trasferta di Empoli e la vigilia passerà dalle parole di Filippo Inzaghi, atteso davanti ai microfoni. La società rosanero ha comunicato che sabato 6 dicembre, alle ore 15.10, il tecnico terrà la consueta conferenza stampa pre-gara allo stadio Renzo Barbera.
Un appuntamento che offrirà indicazioni sul momento della squadra, sulle scelte di formazione e sulle insidie del match del Castellani, dove i rosa proveranno a tornare alla vittoria esterna.