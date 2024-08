Palermo verso il Cosenza: rosanero subito in campo per la ripresa degli allenamenti. Il report

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo, reduce dalla vittoria di ieri sera, martedì 27 agosto, contro la Cremonese, ha reso noto il report della seduta odierna:

“È ripresa oggi al Palermo CFA la preparazione della squadra guidata da Alessio Dionisi in vista della prossima gara casalinga contro il Cosenza.

I rosanero, dopo un lavoro di forza in palestra, hanno svolto un avviamento motorio, un’attivazione tecnica e small sided games 2 vs 2. A concludere la seduta una partita 5 vs 5 in una porzione ridotta del campo”.