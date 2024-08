Al via la nuova Champions League: domani il sorteggio in chiaro

Si alza il sipario sulla UEFA Champions League 2024/25. Domani, giovedì 29 agosto, alle ore 17:45, il Grimaldi Forum di Montecarlo ospiterà il sorteggio della massima competizione europea per club, in diretta su TV8 e in streaming sul sito del canale. Alla conduzione ci sarà Mario Giunta, accompagnato da Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Fabio Caressa.

Questa edizione della Champions League introduce diverse novità, tra cui l’aumento delle squadre partecipanti da 32 a 36. Cinque squadre italiane sono in lizza: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Nella fase a gironi, ogni squadra disputerà otto partite, affrontando due squadre di ciascuna delle quattro fasce del ranking UEFA. Gli abbinamenti saranno determinati automaticamente da un computer, eliminando il tradizionale sorteggio manuale.

Le prime otto squadre classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto giocheranno spareggi a eliminazione diretta per conquistare gli ultimi posti disponibili per gli ottavi.

Subito dopo i sorteggi, alle 20:30, sarà trasmesso il pre-partita di Puskas Akademia-Fiorentina, match di ritorno dei Playoff di Conference League. La Fiorentina, dopo il 3-3 dell’andata, dovrà vincere per accedere alla fase successiva del torneo.