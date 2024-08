Newcastle, Tonali pronto a tornare in campo: squalifica terminata

Il Newcastle si prepara ad accogliere nuovamente Sandro Tonali dopo la sua squalifica di 10 mesi per aver violato le regole sulle scommesse, imposta dalla FIGC nell’ottobre del 2023.

Tonali, trasferitosi dal Milan al Newcastle per 55 milioni di sterline nel luglio 2023, aveva disputato 12 partite con il club inglese prima della sanzione. La squalifica sarà valida fino a martedì 27 agosto, rendendo Tonali disponibile a partire da mercoledì 28 agosto.

Il suo primo incontro di ritorno potrebbe essere la partita di Carabao Cup contro il Nottingham Forest, lo stesso giorno in cui termina la squalifica, oppure la successiva partita di Premier League contro il Tottenham, prevista per domenica 1° settembre. Questa sarà un’importante opportunità per Tonali di reintegrarsi nella squadra e mostrare il suo valore dopo il lungo periodo di assenza.