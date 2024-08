Serie A: a Piccoli risponde Cutrone, Cagliari-Como termina 1-1. La classifica aggiornata

Si è appena concluso con il risultato di 1 a 1 il match della seconda giornata di Serie A tra Cagliari e Como. Le due squadre si dividono la posta in palio e muovono la propria classifica con un punto, il primo stagionale per la squadra di Cesc Fabregas e il secondo per i rossoblu. A passare in vantaggio sono stati i padroni di casa grazie alla rete di Piccoli che, dopo un colpo di testa di Luperto, sfrutta un’incertezza difensiva e deposita il pallone in rete. Nella ripresa Patrick Cutrone, sulla sponda di Dossena, anticipa Zappa e permette al Como di pareggiare.

CLASSIFICA

Inter 4

Torino 4

Genoa 4

Udinese 4

Parma 4

Empoli 4

Juventus 3*

Verona 3*

Atalanta 3

Lazio

Napoli 3

Fiorentina 2

Cagliari 2

Milan 1

Roma 1

Monza 1

Venezia 1

Bologna 1

Como 1

Lecce 0

* una partita in meno