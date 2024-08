Serie A: Vlahovic e Savona trascinano la Juventus. Verona sotto 2 a 0 all’intervallo

Si è appena concluso con il risultato di 0-2 il primo tempo di Verona-Juventus, ultima gara della seconda giornata di Serie A. Gli uomini di Thiago Motta dominano la prima frazione di gioco e passano prima in vantaggio con Dusan Vlahovic, sull’ottimo pallone giocato da Yildiz, e poi raddoppiano con il giovane Savona, che festeggia nel migliore dei modi il suo debutto in massima serie. I padroni di casa sono chiamati ad una reazione per mettere in difficoltà i bianconeri.

Continue Reading