Giornale di Sicilia: “Palermo, 11 secondi per restare attaccati alla A”

Bastano undici secondi al Palermo per lanciare un messaggio chiaro alla concorrenza e restare pienamente agganciato alla corsa per la Serie A. Come racconta Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il gol di Segre, arrivato subito dopo il fischio d’inizio, decide la sfida contro lo Spezia e regala ai rosanero la quinta vittoria consecutiva al Barbera senza subire gol.

Un successo che vale molto più dei tre punti. Il Palermo risponde alle vittorie di Venezia e Monza e resta nel gruppo di testa, dimostrando ancora una volta di saper capitalizzare anche partite sporche e combattute. Secondo Luigi Butera del Giornale di Sicilia, l’azione del gol è la fotografia di un meccanismo ormai collaudato: palla all’indietro per Augello, cross lungo sull’esterno sinistro, sponda di Pohjanpalo e destro chirurgico di Segre, sempre puntuale negli inserimenti, come già visto in altre occasioni stagionali.

Dopo l’avvio fulmineo, il match si sviluppa secondo un copione intenso e combattuto, anche per merito di uno Spezia che non accusa il colpo e prova subito a raddrizzare la gara. Di Serio sfiora il pari già al 3’, trovando Veroli decisivo sulla linea, mentre il Palermo non riesce ad assestare il colpo del ko. Come sottolinea ancora Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, la squadra di Inzaghi difende con ordine ma concede qualcosa, anche perché gli avversari non rispecchiano affatto la posizione di classifica.

Nella ripresa il Palermo cresce e va vicino al raddoppio con due legni nel giro di pochi minuti: prima la traversa di Le Douaron di testa, poi il palo di Bani sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Lo Spezia resta in partita e nel finale sfiora il pareggio, colpendo a sua volta un palo con Artistico al 93’, episodio che avrebbe potuto trasformarsi nell’ennesima beffa, come accaduto a Mantova. Ma stavolta il destino gira dalla parte dei rosanero.

Il successo, come evidenzia Luigi Butera del Giornale di Sicilia, certifica un Palermo solido, capace di vincere anche di corto muso e di gestire le difficoltà senza perdere lucidità. Quinta vittoria interna consecutiva, ottavo risultato utile di fila e una classifica che continua a tenere i rosa incollati alla zona promozione diretta. Undici secondi sono bastati per scrivere un’altra pagina pesante di questa stagione.