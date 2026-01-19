Giornale di Sicilia: “Diakité sul mercato, ma senza offerte”

Il futuro di Diakité appare sempre più distante da Palermo, anche se al momento non sono arrivate offerte ufficiali. È questo il quadro delineato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, che fa il punto sulla situazione del difensore rosanero, finito nel radar di diversi club ma ancora senza sviluppi concreti sul piano del mercato.

Nonostante le voci delle ultime settimane, Diakité è stato regolarmente convocato per la sfida contro lo Spezia, una scelta condivisa da allenatore e direttore sportivo. Come sottolinea Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, si tratta di una decisione tecnica che non chiude la porta a una possibile cessione, ma certifica come, allo stato attuale, non ci siano trattative avanzate.

Il giocatore ha attirato l’attenzione di più società, ma nessuna di queste ha ancora formalizzato un’offerta concreta. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo resta in attesa, consapevole che il mercato potrebbe accendersi solo nelle fasi finali della sessione. La sensazione è che il futuro di Diakité dipenda esclusivamente da eventuali proposte ritenute congrue dalla dirigenza rosanero.

Arrivato a Palermo dalla Ternana nel gennaio 2024, Diakité ha collezionato complessivamente 66 presenze e 5 reti, di cui una in questa stagione. Numeri che raccontano un percorso importante in maglia rosanero, ma che potrebbero non bastare per garantirgli la permanenza. Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, al momento il mercato parla chiaro: interesse sì, offerte no.