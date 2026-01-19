Il Tirreno: “Palermo, per Tramoni serve una super offerta”

Il calciomercato invernale entra nella sua fase decisiva e il Pisa si prepara a giorni cruciali per completare e definire la rosa a disposizione di Gilardino. Tra entrate e uscite, il nome che catalizza maggiormente l’attenzione è quello di Matteo Tramoni, al centro delle valutazioni del club nerazzurro. A fare il punto è Andrea Chiavacci su Il Tirreno, che individua proprio nel fantasista corso il principale tema caldo sul fronte partenze.

Secondo quanto riportato da Andrea Chiavacci su Il Tirreno, Tramoni lascerà Pisa soltanto in presenza di un’offerta ritenuta irrinunciabile dalla società. Il giocatore rappresenta una pedina fondamentale per qualità tecnica e imprevedibilità, caratteristiche che lo rendono uno degli elementi più determinanti della squadra di Gilardino. Non a caso, il Palermo monitora con attenzione la situazione e potrebbe tentare un affondo nelle battute finali del mercato.

