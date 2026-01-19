La Nazione: “Un gol-lampo condanna lo Spezia. Non basta un’ottima prestazione, Palermo salvato dal palo nel finale”

Lo Spezia cade a Palermo, punito da un gol di Segre dopo appena 11 secondi. Una partenza shock che indirizza il match e lascia i bianchi al terzultimo posto in classifica, ancora pienamente coinvolti nella lotta salvezza. Come racconta Luca Vaccaro su La Nazione, il risultato finale pesa molto sul piano dei punti, ma non restituisce fino in fondo quanto visto sul campo.

La squadra di Donadoni offre una prestazione fatta di personalità e coraggio, riuscendo a tenere testa a un Palermo costruito per obiettivi ben diversi. Secondo Luca Vaccaro de La Nazione, si tratta probabilmente di una delle migliori prove stagionali dello Spezia lontano dal “Picco”, soprattutto per continuità, intensità e capacità di creare occasioni da rete. Una gara equilibrata, in particolare nel primo tempo, nella quale ai liguri è mancato soltanto l’episodio giusto per riequilibrare il punteggio.

Il Palermo passa subito in vantaggio con un’azione manovrata fin dal calcio d’inizio: palla a Segre che conclude al volo battendo Radunovic. Lo Spezia assorbe il colpo in pochi istanti e reagisce immediatamente. Al 3’ Di Serio ha già la palla dell’1-1, ma Veroli salva sulla linea. Al 15’ Radunovic tiene in partita i bianchi con una grande parata su Segre, mentre al 22’ è Joronen a opporsi a Di Serio a tu per tu. Prima dell’intervallo, al 42’, Soleri sfiora il pareggio di testa, trovando ancora la risposta del portiere rosanero. All’intervallo il Palermo è avanti, ma lo Spezia è pienamente in partita, come sottolinea ancora Luca Vaccaro su La Nazione.

Nella ripresa i bianchi rientrano in campo con minore brillantezza e al 59’ Beruatto è decisivo in scivolata su Pohjanpalo. Al 69’ Artistico trova il gol a tu per tu con Joronen, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il Palermo prende nuovamente campo e colpisce due legni in rapida successione: al 72’ la traversa di Le Douaron di testa e al 73’ il palo esterno di Bani sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nel finale lo Spezia torna ad attaccare con generosità. Al 76’ Verde sfiora il palo con un sinistro a giro, all’86’ Radunovic salva su Ceccaroni. In pieno recupero, al 93’, Artistico colpisce il palo con un rasoterra che avrebbe meritato miglior sorte. È l’ultima occasione di una partita che, come evidenzia Luca Vaccaro de La Nazione, lascia allo Spezia soltanto rammarico per una prestazione che non ha prodotto punti.