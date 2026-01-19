Modena, Zampano: «Pronti per una grande gara contro il Palermo»

Al termine di Pescara-Modena è Francesco Zampano a raccontare il peso di una vittoria attesa e sofferta. Il difensore gialloblù, autore del gol decisivo, sottolinea il valore del successo dopo un periodo complicato.

«È andata bene, sono contento soprattutto per il gol al termine di una partita di grande sacrificio», spiega Zampano. «Venivamo da un mese e mezzo difficile, senza risultati ma con buone prestazioni. Oggi contava soltanto vincere: magari siamo stati meno brillanti del solito, ma va benissimo così».

La gara, secondo il difensore del Modena, ha cambiato volto dopo l’episodio chiave: «L’inizio è stato equilibrato, poi è arrivata la rete e il match è cambiato». Qualche appunto, però, resta: «Nel secondo tempo ci siamo abbassati un po’ troppo e dovremo essere bravi a migliorare sotto questo aspetto».

Zampano chiarisce anche la mancata esultanza dopo il gol: «È stata una scelta di rispetto verso una piazza dove ho vissuto momenti splendidi». Parole che testimoniano il legame rimasto con l’ambiente abruzzese.

Un passaggio anche sui compagni e sul futuro immediato: «Nador è un ottimo giocatore, dà sempre il massimo come tutti noi». E sul prossimo impegno conclude: «Pensiamo gara dopo gara. Ora recuperiamo le energie e poi saremo pronti per fare una grande partita contro il Palermo».