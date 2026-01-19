Modena, Sottil dopo Pescara: «Prestazione solida. Adesso una corazzata come il Palermo»

Non nasconde la soddisfazione Andrea Sottil dopo la vittoria del Modena sul campo del Pescara. Un successo tutt’altro che scontato, arrivato contro una squadra in crescita e in un momento delicato della stagione.

«Non era scontato vincere qui contro una squadra che ha trovato grinta e una forte identità», spiega il tecnico gialloblù nel postpartita. «Volevamo essere cattivi dal punto di vista agonistico e sono felice perché ci siamo riusciti. Visti gli ultimi risultati, serviva qualcosa in più».

La gara, secondo Sottil, è stata gestita con intelligenza dopo una prima fase equilibrata: «L’inizio è stato combattuto, poi siamo venuti fuori e abbiamo trovato due gol. Nel secondo tempo abbiamo controllato la partita senza correre grandi rischi».

Parole di elogio per il gruppo, reduce da un periodo complicato: «Sono contento per i ragazzi, per la società e per i tifosi. Meritavamo una vittoria così dopo un momento difficile. È stata una prestazione solida e dobbiamo continuare su questa strada».

Sottil entra anche nel merito delle scelte tattiche: «La coppia De Luca–Pedro Mendes mi è piaciuta molto». E sulla scelta di Nador dal primo minuto chiarisce: «In questo gruppo sono tutti titolari. Nador meritava questa opportunità ed è stata una scelta esclusivamente tecnica».

Infine lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: «Con l’inizio del girone di ritorno parte un nuovo campionato. Ora ci godiamo questi tre punti, poi da domani penseremo alla sfida contro il Palermo, una vera corazzata della categoria».