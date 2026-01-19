Corriere dello Sport: “Colpo Avellino, Izzo. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’Avellino accelera con decisione sul mercato e prepara mosse che possono cambiare volto alla rosa. Il nome che infiamma la piazza è quello di Armando Izzo. Come riporta Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il club biancoverde sta trattando il clamoroso ritorno del difensore, oggi in rottura con il Monza e in scadenza di contratto.

L’operazione resta complessa, ma i contatti sono avviati. Izzo avrebbe manifestato la volontà di tornare in Irpinia, anche se resta da colmare la distanza tra domanda e offerta. Secondo quanto sottolinea ancora Beniamino Pescatore del Corriere dello Sport, la trattativa è delicata ma rappresenta una priorità per la dirigenza avellinese, decisa a dare un segnale forte al campionato.

Non solo difesa. In dirittura d’arrivo c’è l’acquisto a titolo definitivo del portiere Jacopo Sassi dall’Atalanta. L’estremo difensore classe 2002 è pronto a raccogliere l’eredità di Iannarilli, ormai scivolato alle spalle di Daffara nelle gerarchie. Come evidenziato da Beniamino Pescatore sulle colonne del Corriere dello Sport, Iannarilli è seguito con attenzione dalla Salernitana e da altri club di Serie C.

L’Avellino si muove anche sui giovani. È in fase avanzata la trattativa per il prestito di Andréa Le Borgne dal Como, mentre è a un passo la cessione dell’attaccante Valerio Crespi, destinato al Brescia con la formula del prestito. Operazioni che rientrano in una strategia chiara di rinnovamento e sostenibilità, come rimarca ancora il Corriere dello Sport nell’analisi firmata da Beniamino Pescatore.

Sul fronte Juve Stabia, infine, arriva la notizia del rinnovo fino al 2028 del difensore Baldi. Il calciatore, però, completerà la stagione in prestito alla Torres, confermando la linea di continuità e valorizzazione adottata dal club campano.