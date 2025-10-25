Palermo, una luce rosa su Padre Pino Puglisi: il club illumina Brancaccio per i 125 anni

Prosegue l’iniziativa del Palermo F.C. per celebrare i 125 anni di storia rosanero. Il club ha svelato oggi il Pink Spot n°3, dedicato a Padre Pino Puglisi, figura simbolo di coraggio e speranza, con l’illuminazione in rosa del murale situato nel quartiere Brancaccio.

Nel post pubblicato sui canali ufficiali, la società ha accompagnato l’immagine con un messaggio dal forte valore simbolico:

«Una luce rosa su Padre Pino, perché la sua di luce non si spenga mai, da Brancaccio al mondo intero».

L’iniziativa rientra nel progetto #Palermo125 – Pink It, una serie di installazioni luminose e omaggi sparsi per la città per unire memoria, arte e identità. Dopo i primi due “Pink Spot”, anche questo gesto lega il club alla città in un percorso che celebra non solo il calcio, ma anche le persone che hanno reso grande Palermo con il loro esempio.