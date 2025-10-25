Serie A, Napoli-Inter 3-1: gli azzurri dominano al Maradona. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2025

Il Napoli supera l’Inter 3-1 grazie a una prestazione solida. Dopo il vantaggio di Kevin De Bruyne con un rigore al 33′, l’Inter pareggia con Hakan Calhanoglu sempre su rigore al 59′. Ma al 54′ Scott McTominay segna il 2-1, e al 66′ Frank Anguissa chiude la partita con un gran gol da fuori area. Nonostante qualche tentativo dell’Inter, il Napoli mantiene il controllo e conquista i tre punti, portandosi in testa.

LA CLASSIFICA

Napoli -18 punti

Milan – 17 punti

Inter – 15 punti

Roma – 15 punti

Bologna – 13 punti

Como – 13 punti

Juventus – 12 punti

Udinese – 12

Atalanta – 11 punti

Sassuolo – 10 punti

Cremonese – 10 punti

Lazio – 8 punti

Cagliari – 8 punti

Torino – 8 punti

Parma – 7 punti

Lecce – 6 punti

Verona – 4 punti

Pisa – 4 punti

Fiorentina – 3 punti

Genoa – 3 punti

