Serie A, Napoli-Inter 3-1: gli azzurri dominano al Maradona. La classifica aggiornata
Il Napoli supera l’Inter 3-1 grazie a una prestazione solida. Dopo il vantaggio di Kevin De Bruyne con un rigore al 33′, l’Inter pareggia con Hakan Calhanoglu sempre su rigore al 59′. Ma al 54′ Scott McTominay segna il 2-1, e al 66′ Frank Anguissa chiude la partita con un gran gol da fuori area. Nonostante qualche tentativo dell’Inter, il Napoli mantiene il controllo e conquista i tre punti, portandosi in testa.
LA CLASSIFICA
Napoli -18 punti
Milan – 17 punti
Inter – 15 punti
Roma – 15 punti
Bologna – 13 punti
Como – 13 punti
Juventus – 12 punti
Udinese – 12
Atalanta – 11 punti
Sassuolo – 10 punti
Cremonese – 10 punti
Lazio – 8 punti
Cagliari – 8 punti
Torino – 8 punti
Parma – 7 punti
Lecce – 6 punti
Verona – 4 punti
Pisa – 4 punti
Fiorentina – 3 punti
Genoa – 3 punti