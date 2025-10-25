Avellino, Aiello dopo la pesante sconfitta con lo Spezia: «Ci metto la faccia, ma non sono preoccupato»

Il direttore sportivo dell’Avellino, Mario Aiello, ha commentato in conferenza stampa la pesante sconfitta interna contro lo Spezia. Di seguito le sue dichiarazioni più significative, riportate da TuttoAvellino.it.

ANALISI – «Risultato non da salvare. Però va analizzato comunque qualcosa. Un primo tempo dove c’è stato equilibrio, anzi alcune occasioni le abbiamo create noi. Poi c’è stato il rosso a Palmiero che ha chiaramente cambiato la gara. Avevamo anche tenuto botta per circa 20 minuti, nella ripresa, la cosa che ci dispiace è la mancanza di attenzione nei minuti finali e questo non deve accadere».

MOMENTO NEGATIVO – «Chi fa il mio lavoro è giusto che in questi momenti ci metta la faccia, in queste situazioni negative. Non è un momento strategico, ma mi sento di dire che conosciamo i nostri obiettivi. Non erano cambiati quando abbiamo ottenuto tre vittorie di fila e non cambiano ora dopo queste quattro partite senza vittoria. Noi dobbiamo fare un campionato tranquillo, cercando di dare continuità non solo di risultati ma anche di prestazioni».

TIFOSI – «Ci hanno sostenuto fino alla fine, noi comunque abbiamo lottato e questa cosa, probabilmente, ha fatto sì che i tifosi non fischiassero a fine gara. Ripeto, nella gara di oggi non ci sono piaciuti solo gli ultimi dieci minuti dove si è staccata la spina. La soglia di attenzione da parte di tutti deve essere innalzata. Dobbiamo cercare di essere sempre di più una squadra positiva, con l’obiettivo di creare quante più palle gol. Cosa che nelle ultime gare sta mancando».

RISPOSTE – «Quando si gioca subito c’è la possibilità di dare una risposta subito. Il fatto che si giochi già martedì è importante».

INDISPONIBILI – «Tutino ha fatto i primi minuti, Patierno sta accelerando il rientro, i valori sono rientrati. Credo che fine settimana prossima comincerà a lavorare, forse dopo Cesena, dopo la sosta. Lo stesso D’Andrea e Favilli».

KUMI – «Ha avuto un malore dopo aver mangiato e dopo il riscaldamento si è accentuato e quindi non è riuscito a giocare».

PREOCCUPAZIONE – «No, non parlerei di essere preoccupati, è normale che perdere non fa piacere. Certo, ci sta un momento di flessione, vedo una squadra viva, che non mi desta preoccupazione».

ROSSO A PALMIERO – «Non ho avuto modo di parlare con lui. Il piede a martello c’era, ma non l’intenzionalità. Ovviamente ci poteva stare il giallo, come il rosso. È una decisione di campo. Dobbiamo stare più attenti, questa è la quarta espulsione e dobbiamo evitare questi errori».