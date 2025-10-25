Serie B, la Carrarese piega il Venezia 3-2 e vola al sesto posto
La Carrarese firma l’impresa e supera il Venezia per 3-2 al termine di una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Al “Dei Marmi” i toscani tornano al successo dopo due giornate, infliggendo ai lagunari la seconda sconfitta stagionale e scavalcandoli in classifica.
Il match è stato equilibrato e vibrante sin dai primi minuti, con continui ribaltamenti di fronte. La Carrarese ha mostrato una grande capacità di reazione e concretezza sotto porta, sfruttando al meglio le occasioni create e resistendo nel finale al ritorno del Venezia, mai domo fino al triplice fischio.
Classifica aggiornata
Modena 21
Monza 17
Cesena 17
Palermo 16
Frosinone 15
Carrarese 14
Venezia 13
Juve Stabia 13
Reggiana 12
Avellino 12
Padova 11
Südtirol 10
Entella 10
Empoli 10
Pescara 7
Catanzaro 6
Spezia 6
Sampdoria 6
Bari 6
Mantova 5
La Carrarese ritrova morale e slancio, confermando di poter essere una delle rivelazioni di questo avvio di stagione.