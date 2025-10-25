Serie B, la Carrarese piega il Venezia 3-2 e vola al sesto posto

La Carrarese firma l’impresa e supera il Venezia per 3-2 al termine di una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Al “Dei Marmi” i toscani tornano al successo dopo due giornate, infliggendo ai lagunari la seconda sconfitta stagionale e scavalcandoli in classifica.

Il match è stato equilibrato e vibrante sin dai primi minuti, con continui ribaltamenti di fronte. La Carrarese ha mostrato una grande capacità di reazione e concretezza sotto porta, sfruttando al meglio le occasioni create e resistendo nel finale al ritorno del Venezia, mai domo fino al triplice fischio.

Classifica aggiornata

Modena 21

Monza 17

Cesena 17

Palermo 16

Frosinone 15

Carrarese 14

Venezia 13

Juve Stabia 13

Reggiana 12

Avellino 12

Padova 11

Südtirol 10

Entella 10

Empoli 10

Pescara 7

Catanzaro 6

Spezia 6

Sampdoria 6

Bari 6

Mantova 5

La Carrarese ritrova morale e slancio, confermando di poter essere una delle rivelazioni di questo avvio di stagione.