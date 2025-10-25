Juve Stabia-Bari rinviata: decisione ufficiale della Lega B dopo la richiesta del Ministero dell’Interno

La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha comunicato il rinvio ufficiale della partita Juve Stabia–Bari, valida per la 10ª giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026, originariamente in programma per mercoledì 29 ottobre.

La decisione è arrivata in seguito alla comunicazione del Ministero dell’Interno – Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che ha richiesto il posticipo della gara a una nuova data, sulla base della segnalazione della Prefettura di Napoli e delle esigenze rappresentate dagli amministratori giudiziari della società Juve Stabia S.r.l.

La Lega B, preso atto della richiesta e in virtù dell’articolo 27.2 dello Statuto LNPB, ha disposto il rinvio della sfida. La nuova data verrà stabilita e comunicata nelle prossime settimane.

Il match, che si sarebbe dovuto giocare al “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, rappresentava una delle partite più attese del turno infrasettimanale. Restano invece regolarmente confermate tutte le altre gare della decima giornata.