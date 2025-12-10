Palermo, un Natale nel segno della pace: il Presepe dei Pupi e gli eventi in tutta la città

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 10, 2025

Nel suo ampio racconto pubblicato da Claudia Brunetto su Repubblica Palermo, il Natale 2025 del capoluogo siciliano prende forma come un viaggio culturale e simbolico all’insegna della pace. Il cuore della narrazione è il Presepe dei Pupi di Mimmo Cuticchio, allestito nel Teatro dei Pupi di via Bara all’Olivella, dove – come sottolinea Brunetto su Repubblica Palermo – «i paladini deporranno le spade», rinunciando all’anima guerriera in nome di un messaggio di fratellanza e accoglienza.

Il sindaco Roberto Lagalla, citato da Repubblica Palermo, sintetizza così il filo conduttore dell’intero programma: «Il Natale 2025 a Palermo sarà un viaggio attraverso le nostre radici arabo-normanne e un invito a riscoprirci comunità, guardando al futuro con un desiderio condiviso: rinascere nel segno della pace». A completare il percorso, come racconta ancora Brunetto su Repubblica Palermo, un calendario ricco di eventi diffusi: concerti, spettacoli, installazioni luminose e iniziative rivolte a famiglie, bambini e quartieri periferici.

Il concerto di Capodanno davanti al Politeama, organizzato da GoMad Concerti, porterà sul palco Arisa, The Kolors e il dj set di Radio Kiss Kiss, mentre successivamente lo show “I 40 che ballano 90” farà rivivere i grandi successi dance anni ’90. Non mancheranno attività dedicate ai più piccoli, come l’arrivo di Babbo Natale il 20 e 21 dicembre in piazza Castelnuovo, né gli eventi diffusi nelle “zone rosse”, dopo le tensioni degli scorsi mesi.

Particolare rilievo assume il progetto “Palermo sonora”, con musica e dj set in piazza Sant’Anna, alla Vucciria, all’Olivella e nei Quattro Canti. Lello Analfino, atteso per il concerto del 27 dicembre, afferma: «Le zone rosse sono una sconfitta per noi cittadini, spero con la mia musica di poter portare un segno di pace».

Il “Teatro della luce” tornerà invece a illuminare i Quattro Canti grazie alle installazioni di Odd Agency, con un richiamo all’architettura normanna in vista dell’anno europeo del Normanno 2027. «Ogni quartiere avrà la sua installazione e le luminarie ispirate ai simboli arabo-normanni avvolgeranno la città in un’atmosfera di gioia e pace», afferma l’assessore Giampiero Cannella, sempre citato da Repubblica Palermo.

Il Presepe dei Pupi, fulcro del percorso, unisce mostra, visite guidate e spettacoli. «Un messaggio semplice che desideriamo condividere soprattutto con i più giovani», spiega Mimmo Cuticchio. L’allestimento è dedicato anche alla memoria del fratello Guido, autore dei celebri pupi “armati” e in paggio realizzati tra il 1969 e gli anni Ottanta.

Un mese di appuntamenti, dunque, che – come conclude Claudia Brunetto attraverso le pagine di Repubblica Palermo – vuole restituire a Palermo un Natale di festa, identità e sicurezza condivisa.

Ultimissime

Palermo-Sampdoria: l’anticipo in chiaro su Prime Video

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 10, 2025

Gazzetta dello Sport: “La B è capovolta. Alvini: «Conta il campo, non i nomi o gli ingaggi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 10, 2025

Repubblica Genova: “Samp, lanciata la volata di Natale. Quattro punti per sopravvivere”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 10, 2025

Palermo, un Natale nel segno della pace: il Presepe dei Pupi e gli eventi in tutta la città

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 10, 2025

Le Douaron: «Il mio desiderio? Un gol decisivo sotto la curva»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 10, 2025