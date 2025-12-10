Repubblica Genova: “Samp, lanciata la volata di Natale. Quattro punti per sopravvivere”

Nel suo approfondimento pubblicato da Lorenzo Mangini su Repubblica Genova, emerge con chiarezza la fotografia di una Serie B come sempre compressa e imprevedibile. «Regna l’equilibrio, non esistono partite scontate», sottolinea l’autore, ricordando come dietro al Pescara – fermo a 10 punti – ci siano ben sei squadre racchiuse in due lunghezze. Una zona calda che, come rimarca ancora Mangini su Repubblica Genova, coinvolge pienamente la Sampdoria, attualmente a quota 13.

La squadra di Foti e Gregucci si prepara a un trittico decisivo: Palermo, Padova e Reggiana. Tre gare che, come scrive Repubblica Genova, possono indirizzare il futuro immediato dei blucerchiati prima della sosta e dell’apertura del mercato. E proprio sul mercato arrivano le prime indicazioni: «Jesper Fredberg ha parlato di mercato aggressivo», ricorda Mangini su Repubblica Genova, con almeno tre trattative già in fase avanzata. Tra i nomi citati, quello del 21enne August Priske, capocannoniere dell’Allsvenskan.

Ma prima dei rinforzi servono punti: «Quattro potrebbero essere sufficienti per restare agganciati al plotone», evidenzia l’autore, confrontando i numeri delle ultime stagioni e sottolineando quanto costi oggi l’avvio disastroso con quattro sconfitte consecutive. Da allora, la Samp ha raccolto 13 punti in 11 giornate: ritmo non scintillante, ma comunque migliore rispetto alle rivali dirette.

Capitolo infortuni: riflettori su Abildgaard, ancora alle prese con dolore alla spalla. Il centrocampista dovrà testarsi con contatti più intensi in settimana per capire se potrà tornare disponibile. Novità anche per Cuni, Malagrida e Bellemo, destinati a rientrare gradualmente nel gruppo. Out per squalifica Salvatore Foti, che non sarà in panchina nella sua Palermo.

Sul fronte societario, Mangini segnala un possibile incontro ad Abu Dhabi tra Tey e Radrizzani, avvenuto in occasione del Gran Premio di Formula Uno: «Si sono visti e potrebbero aver discusso di Sampdoria e del suo futuro», riporta l’autore sulle pagine di Repubblica Genova.