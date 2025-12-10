Le Douaron: «Il mio desiderio? Un gol decisivo sotto la curva»

La chiusura dell’intervista raccolta da Valerio Tripi per Repubblica Palermo tra sogni, Natale e una città che lo sta adottando.

Nella parte conclusiva dell’intervista pubblicata da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, Jeremy Le Douaron si lascia andare a una rivelazione dal sapore natalizio, ma fortemente legata al suo rapporto con la città. «Se potessi scegliere vorrei continuare a sentire questa connessione con la città e con la squadra», racconta l’attaccante, che nel racconto di Tripi per Repubblica Palermo emerge come uno dei simboli della crescita rosanero.

Il desiderio personale, come riportato da Repubblica Palermo tramite la penna di Tripi, è limpido e potentissimo: «Magari un gol decisivo da festeggiare sotto la curva, con 35 mila tifosi in piedi a urlare il mio nome». Un’immagine che, nelle parole riportate da Valerio Tripi per Repubblica Palermo, restituisce tutta la fame e l’ambizione dell’attaccante francese.

