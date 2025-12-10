Le Douaron: «Atteggiamento cambiato. Inzaghi è un riferimento vero»

Come riportato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, Jeremy Le Douaron vede un Palermo profondamente diverso rispetto alle settimane più difficili. L’attaccante non ha dubbi su cosa sia mutato dentro lo spogliatoio: «Credo sia cambiato soprattutto l’atteggiamento collettivo. Nei momenti complicati non ci siamo mai disuniti. Ci siamo parlati, abbiamo messo a fuoco ciò che non funzionava e ci siamo assunti più responsabilità individuali dentro il gioco di squadra. Ora stiamo vedendo i frutti: più intensità, più continuità e più fiducia».

Le Douaron: «Schema provato e riprovato. Vittoria che pesa davvero»

Nell’intervista di Tripi per Repubblica Palermo, Le Douaron riconosce anche una crescita personale sempre più evidente: «Sento di essere in un ambiente che valorizza le mie caratteristiche. L’allenatore mi chiede di fare movimenti e assumermi compiti che conosco bene e questo mi permette di essere utile alla squadra in modi diversi, non solo con i gol. Quando percepisci fiducia, tutto diventa più naturale».

Il rapporto con Inzaghi è uno dei passaggi chiave dell’intervista. Come sottolinea ancora Repubblica Palermo tramite Valerio Tripi, Le Douaron apprezza profondamente il lavoro del tecnico: «Con il nostro allenatore c’è un dialogo molto diretto. È stato un grande attaccante e questo si vede in ogni dettaglio: capisce le sensazioni di chi gioca davanti, ti parla con semplicità e ti dà indicazioni precise che migliorano il tuo modo di muoverti in campo. Dal punto di vista umano trasmette energia e dal punto di vista tattico chiarezza. È un punto di riferimento importante».

Una testimonianza che conferma, come evidenziato da Tripi su Repubblica Palermo, il clima di ritrovata solidità dentro un Palermo che oggi si muove con più sicurezza, più identità e soprattutto con un attaccante che sente pienamente il peso — e il valore — del progetto rosanero.