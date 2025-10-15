Palermo, UFFICIALE: risolto consensualmente il contratto di Dionisi

Il Palermo F.C, attraverso una nota sui propri canali social, ha comunicato la risoluzione consensuale con Alessio Dionisi, allenatore dei rosanero nella passata stagione.

Dunque, le strade di Dionisi e il Palermo si dividono definitivamente. Il tecnico è adesso libero di accasarsi con l’Empoli, andando a sostituire l’esonerato Pagliuca. Infatti, la società toscana stava aspettando solo questa pratica, prima di procedere con la firma del contratto.

La nota del club:

“Il Palermo FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto dell’allenatore Alessio Dionisi”.