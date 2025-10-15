Palermo-Modena: i precedenti sorridono ai rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2025

Domenica 19 ottobre il Palermo torna al “Renzo Barbera” per affrontare il Modena in una sfida dal sapore particolare. I rosanero, reduci da un buon avvio di stagione, cercheranno di proseguire la propria corsa in campionato davanti al pubblico di casa, dove la tradizione è ampiamente favorevole.

Nei 27 precedenti disputati al “Barbera”, infatti, il Palermo comanda nettamente il bilancio con 14 vittorie, a fronte di soli 4 successi dei canarini e 9 pareggi. L’ultimo trionfo modenese in campionato risale addirittura al 1970, grazie a una rete di Spelta. Da allora, i gialloblù non sono più riusciti a espugnare il terreno rosanero, se non in Coppa Italia nel 2014.

Le ultime sfide tra le due formazioni, tutte in Serie B, hanno visto il Palermo dominare: in particolare, il 5-1 del 17 marzo 2023 resta una delle vittorie più larghe dei siciliani contro i modenesi, maturata dopo un iniziale vantaggio ospite. Lo scorso 12 gennaio l’ultima sfida al Barbera quando i rosanero vinsero 2-0 grazie anche ad uno strepitoso Sirigu tra i pali.

