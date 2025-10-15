Serie B: cinque gare dell’8^ giornata ritenute a rischio dall’ONMS

Riparte la Serie B e, insieme allo spettacolo in campo, tornano anche le misure di sicurezza decise dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS). In vista dell’8ª giornata di campionato, l’Osservatorio ha individuato diverse gare considerate a rischio, disponendo specifiche limitazioni per la vendita dei biglietti e l’accesso dei tifosi ospiti.

Per Spezia-Cesena (18 ottobre), i tagliandi del settore ospiti saranno riservati esclusivamente ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Cesena F.C.. Misure analoghe sono previste anche per Reggiana-Bari, con biglietti per il settore ospiti disponibili solo per i tifosi fidelizzati del Bari con tessera sottoscritta prima del 7 ottobre.

Restrizioni anche per Palermo-Modena e Empoli-Venezia, dove la vendita sarà consentita ai soli possessori di tessera del tifoso delle rispettive società ospiti. In entrambi i casi, è prevista l’incedibilità dei biglietti e un rafforzamento dei controlli di sicurezza, inclusi prefiltraggio e stewarding.

Infine, decisione più drastica per Juve Stabia-Avellino, con la chiusura del settore ospiti dello stadio “Menti”.

L’ONMS ha ribadito che le misure sono state adottate per garantire la sicurezza di pubblico e operatori, in un turno di campionato caratterizzato da diverse sfide considerate ad alto profilo di rischio.