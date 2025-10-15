TMW: “Dionisi risolve oggi con il Palermo: domani la firma e l’annuncio ufficiale dell’Empoli”

Giornata cruciale per il futuro di Alessio Dionisi. Il tecnico, dopo le ultime settimane di contatti e riflessioni, sta ufficialmente chiudendo in queste ore il proprio rapporto contrattuale con il Palermo. La risoluzione è attesa nella giornata odierna e rappresenta l’ultimo passo prima del suo ritorno sulla panchina dell’Empoli.

Come riportato da “Tuttomercatoweb.com”, nonostante la rescissione sia ormai definita, l’annuncio ufficiale del club toscano non arriverà oggi. Il motivo è legato a una norma federale che vieta di sottoscrivere, nello stesso giorno, sia l’accordo di risoluzione di un contratto in essere sia quello relativo a una nuova collaborazione professionale.

Nulla di preoccupante, dunque, per i tifosi azzurri: l’attesa durerà solo poche ore. Già domani, infatti, è previsto l’annuncio ufficiale del ritorno di Alessio Dionisi come allenatore della prima squadra dell’Empoli, con la conseguente firma del contratto e la presentazione alla stampa.