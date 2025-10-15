Zaro: «Il Venezia mi ha impressionato, è superiore al Palermo»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2025

Giovanni Zaro, difensore del Cesena, ha analizzato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com la situazione in Serie B, soffermandosi anche sul livello delle squadre in lotta per la promozione. Tra queste, il centrale bianconero ha espresso un giudizio chiaro sul confronto tra Venezia e Palermo, due delle principali pretendenti alla Serie A.

«Il Venezia mi ha impressionato di più: una squadra di grande valore, capace di dare ritmo e fisicità», ha dichiarato Zaro, riconoscendo la forza e la qualità della formazione lagunare. Il difensore ex Modena ha poi aggiunto: «Palermo è in corsa per la A insieme al Venezia, forse i rosanero sono un po’ sotto come livello, ma la rosa è valida».

Zaro ha quindi sottolineato come, alle spalle delle due squadre di vertice, anche altre formazioni retrocesse dalla Serie A possano tornare a competere per le prime posizioni, ma ha ribadito l’equilibrio del torneo cadetto: «Il campionato di Serie B è equilibrato, e quest’anno credo che tutte le partite saranno combattute fino alla fine».

 

Ultimissime

Palermo-Modena: i precedenti sorridono ai rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2025

Serie B: cinque gare dell’8^ giornata ritenute a rischio dall’ONMS

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2025

TMW: “Dionisi risolve oggi con il Palermo: domani la firma e l’annuncio ufficiale dell’Empoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2025

Zaro: «Il Venezia mi ha impressionato, è superiore al Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2025

Palermo, il Viminale vara il piano sicurezza: più forze dell’ordine, nuove telecamere e tre “zone rosse”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2025