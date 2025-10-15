Italia, Gattuso: «Se non ci qualifichiamo al Mondiale andrò a vivere lontano»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2025

Dopo la vittoria per 3-0 dell’Italia nel match di ieri contro Israele, con conseguente matematica partecipazione ai play-off per andare i mondiali, ha parlato il CT della nazionale Gennaro Gattuso, conscio che il lavoro da fare non è ancora completato.

«I meriti me li prenderò se riuscirò a centrare l’obiettivo, sennò andrò a vivere lontano dall’Italia. Già ci sto un po’ lontano, ancora più lontano», ha dichiarato il CT.

E sul buon momento dell’attacco azzurro: «Sapevo quello che volevo fare, ce l’avevo ben chiaro, ma non non pensavo di riuscire a mandare la squadra 16 volte al gol. Non pensavo questo, pensavo di provare a riuscire a creare un gruppo, a creare una squadra che poteva stare bene in campo, però il merito è loro. Io ho pochissimi meriti».

