Palermo, oltre 100 tifosi alla rinascente per i 4 giocatori rosanero (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2025

Sono oltre 100 i tifosi rosanero presenti all’evento di firmacopie della rinascente, in cui erano presenti 4 giocatori del Palermo: Vasic, Corona, Pierozzi e Bardi.

I quattro rosanero hanno concesso foto e firmato autografi, ai fan che nonostante il maltempo erano presenti all’evento. Continua cosi l’entusiamo in casa Palermo, in vista del scontro al vertice del Barbera contro il Modena.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da ilovepalermocalcio (@ilovepalermocalcio)

