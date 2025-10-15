Palermo, oltre 100 tifosi alla rinascente per i 4 giocatori rosanero (VIDEO)

Sono oltre 100 i tifosi rosanero presenti all’evento di firmacopie della rinascente, in cui erano presenti 4 giocatori del Palermo: Vasic, Corona, Pierozzi e Bardi.

I quattro rosanero hanno concesso foto e firmato autografi, ai fan che nonostante il maltempo erano presenti all’evento. Continua cosi l’entusiamo in casa Palermo, in vista del scontro al vertice del Barbera contro il Modena.

