Palermo-Modena, Barbera vicino al tutto esaurito: rimasti poco più di 500 biglietti

Il Barbera si veste in festa in vista del match di vertice tra Palermo e Modena. Infatti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbero rimasti disponibili soltanto poco più di 500 biglietti, con il Barbera vicinissimo al tutto esaurito.

Grande entusiasmo dei tifosi, che ancora una volta saranno in più di 30.000 e daranno tutto il loro sostegno alla squadra in un match importantissimo. Infatti, vincendo l’incontro i rosanero si porterebbero al primo posto in classifica, ma per farlo avranno bisogno di tutta la spinta del pubblico del Barbera.