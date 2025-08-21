Palermo, UFFICIALE: Buttaro al Foggia
Il Palermo FC ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale la cessione di Alessio Buttaro al Foggia. Il difensore rosanero si trasferisce in Puglia con la formula del prestito temporaneo, come confermato dalla società siciliana.
Ecco la nota:
“Il Palermo FC comunica di aver ceduto al Calcio Foggia il difensore Alessio Buttaro.
Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo.
Ad Alessio un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.