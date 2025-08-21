Palermo, UFFICIALE: Buttaro al Foggia

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2025

Il Palermo FC ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale la cessione di Alessio Buttaro al Foggia. Il difensore rosanero si trasferisce in Puglia con la formula del prestito temporaneo, come confermato dalla società siciliana.

Ecco la nota:

“Il Palermo FC comunica di aver ceduto al Calcio Foggia il difensore Alessio Buttaro.

Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo.

Ad Alessio un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Ultimissime

Palermo, UFFICIALE: Buttaro al Foggia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2025

RUDIGER, il grande ritorno in serie A a parametro zero: colpo di fine mercato | Convinto dal suo “amico”

Marco Bianchetti Agosto 21, 2025

Tuttosport: “Palermo vigile su Vogliacco. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2025

Tuttosport: “Entusiasmo Palermo. Sarà un pubblico da A”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2025

Serie B, si parte: l’Open Day su Dazn e La B Channel

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 21, 2025