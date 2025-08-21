RUDIGER, il grande ritorno in serie A a parametro zero: colpo di fine mercato | Convinto dal suo “amico”

Il Milan pronto ad ingranare la quinta sul mercato: pronti alcuni colpi prima del “gong”? Le ultime

Il Milan accelera sul mercato, con una dirigenza sempre più consapevole delle sfide dei prossimi mesi. E per alzare l’asticella, i rossoneri stanno continuando a valutare interventi mirati in più reparti. In cima alla lista delle priorità, c’è proprio quella di inserire un difensore centrale di caratura internazionale e, parallelamente, un attaccante in grado di garantire gol e soluzioni tattiche a Massimiliano Allegri. Il lavoro sul mercato non si ferma e i contatti con diversi agenti e club sono già in corso da settimane.

Il primo obiettivo, tuttavia, resta quello di rinforzare la difesa. Il Milan vuole un giocatore esperto, abituato a palcoscenici importanti, ma che conosca anche le dinamiche della Serie A. L’idea è quella di trovare un calciatore pronto subito, capace di integrarsi rapidamente nel gruppo. Allo stesso tempo, la società è vigile sulle occasioni che possono presentarsi, anche a parametro zero.

E contempoarneamente i rossoneri stanno lavorando per dare maggiore “profondità” alla rosa. La scorsa stagione si è visto quanto sia fondamentale avere alternative valide in ogni ruolo, e questo vale soprattutto per il reparto offensivo. Con la cessione di Thiaw al Newcastle e l’acquisto di Koni De Winter dal Genoa per 20 milioni più bonus, la dirigenza ha già ridisegnato l’assetto tecnico gfenerale.

Ma il Milan non ha intenzione di fermarsi qui. La sessione estiva di mercato dà ancora spazio ai sogni, e i rossoneri puntano a chiudere un paio di operazioni decisive prima dell’inizio ufficiale del campionato. La priorità rimane chiara, ed è anche quella di colmare le lacune evidenziate negli ultimi mesi.

Il grande obiettivo per l’attacco: si può fare?

Uno dei nomi più caldi in casa Milan è quello di Rasmus Hojlund. Il danese è ai margini del progetto tecnico del Manchester United sotto la guida di Ruben Amorim. L’arrivo di attaccanti come Cunha, Mbeumo e soprattutto Benjamin Sesko ha di fatto chiuso gli spazi per il centravanti, spingendolo a considerare seriamente un trasferimento.

Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, sarebbe arrivata la prima apertura concreta da parte del giocatore alla possibilità di vestire la maglia rossonera. Fino a poco tempo fa, Hojlund era restio a lasciare lo United, club di cui è grande tifoso, ma la prospettiva di un ruolo marginale nella nuova stagione ha cambiato le sue intenzioni.

Ritorno in Italia? Possibile rinforzo per la difesa

Se l’attacco è una priorità immediata, la difesa, di certo, non è da meno. Il Milan sta infatti monitorando con grande interesse la situazione di Antonio Rudiger, difensore che ha lasciato un ricordo indelebile nei tifosi della Roma, dove ha disputato stagioni di altissimo livello prima di approdare in Premier League.

Il giocatore, attualmente al Chelsea, è in scadenza di contratto e non sembrano esserci margini per un rinnovo. Si tratta di un profilo esperto, con una quotazione di mercato ancora significativa e, soprattutto, un ingaggio abbastanza “pesante”. Ad ogni modo, si tratterebbe di un innesto che garantirebbe leadership, esperienza internazionale e solidità. Il nome che circola, ormai da ore, è proprio quello di Antonio Rudiger, 32 anni. Chissà che non si riveli una delle sorprese del mercato rossonero. Il tedesco, per quel che trapela, potrebbe arrivare eventualmente anche a gennaio, ma non si può escludere a prpiori anche un’operazione lampo nelle prossime settimane. E, per la difesa, al di là di tutto, sarebbe un colpo di grande spessore.