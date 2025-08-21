Tuttosport: “Palermo vigile su Vogliacco. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Giornata di emozioni forti per Gaetano Castrovilli, che oggi si sottopone alle visite mediche prima di vestire nuovamente la maglia del Bari. L’ex centrocampista di Fiorentina e Lazio torna in biancorosso a otto anni di distanza, con un percorso che lo ha portato fino al trionfo all’Europeo con l’Italia nel 2021. A riportarlo è Tuttosport, con l’articolo firmato da Cristiano Tognoli.

Il club pugliese non si ferma: insieme a Castrovilli, tra oggi e domani toccherà anche a Mirko Antonucci, in arrivo dallo Spezia con la formula del prestito. Sempre secondo quanto riferisce Tuttosport, il Bari è vicino anche al centrocampista Ebrima Darboe, che sta trattando la rescissione con la Roma.

Intanto restano da valutare le condizioni di Christian Gytkjaer: l’ex Monza dovrà saltare almeno le prime due-tre partite, ma lo stop potrebbe rivelarsi più lungo. Per questo il ds Polito tiene d’occhio alternative come Luca Moro (Sassuolo) e Luca Pandolfi (Cittadella).

L’altro colpo di giornata arriva dal Mantova, che ha chiuso per l’attaccante Nicholas Bonfanti dal Pisa. Come ricorda Tuttosport, l’operazione è in prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni, con controriscatto in favore dei toscani.

Capitolo attaccanti: Kevin Lasagna, autore di 7 reti nell’ultima stagione col Bari, si avvicina al Padova, in vantaggio sulla concorrenza di Entella e altri club. Da segnalare anche il passaggio di Alberto Spagnoli all’Union Brescia.

Per quanto riguarda il Palermo, la dirigenza valuta soluzioni difensive dopo il problema di Magnani: tra i nomi monitorati c’è Alessandro Vogliacco del Genoa.

Sul fronte delle altre piazze di B, il Pescara e la Carrarese si contendono Tommaso Biasci del Catanzaro, mentre gli abruzzesi hanno già chiuso per il centrocampista olandese Julian Christiaan Brandes dall’Ajax. Sempre il Pescara, sottolinea Tuttosport, tratta anche lo spagnolo Hugo Roma (ex Deportivo La Coruña) e il giovane Alessandro Vinciguerra del Cagliari.

In chiusura, ufficialità anche per Marco Olivieri, nuovo attaccante del Cesena con un contratto triennale; lo Spezia si è assicurato il portiere Leonardo Loria, trapanese cresciuto nella Juventus; l’Avellino ha invece ufficializzato l’arrivo del difensore Alessandro Fontanarosa dall’Inter.